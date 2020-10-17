«Им нужны только деньги». Экс-игрок «Интера» раскритиковал нынешнее руководство клуба

Бывший полузащитник миланского «Интера» Луис Суарес раскритиковал руководство итальянского клуба. Футболист выступал за команду с 1961 по 1970 год.

«В сегодняшнем „Интере“не знаю никого из китайцев. Только сотрудников, которые там работают уже много лет. Не уверен, что помните, но я не только играл за «Интер» девять лет и выиграл два еврокубка, но и проработал более 15 лет с Массимо, сыном Анджело Моратти, который подписал меня в качестве игрока.

Эти господа покупают клуб не для того, чтобы он снова стал великим, а для ведения бизнеса. Их больше ничего не интересует. Они даже изменили названия спортивного городка и теперь называют его Сунингом, а имя Моратти почти нигде не фигурирует. У них нет футбольной культуры, они не знают игру, им нужны только деньги", — цитирует Суареса AS.