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«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Платная трансляция
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Сульшер: я несу ответственность за плохой старт «Манчестер Юнайтед» в сезоне

Сульшер: я несу ответственность за плохой старт «Манчестер Юнайтед» в сезоне
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер взял на себя ответственность за невыразительный старт команды в сезоне.

«Всё внимание должно быть на мне, потому что я тренер и несу ответственность. Когда являешься частью „Манчестер Юнайтед“ в качестве игрока или персонала, привыкаешь к этому, и ты должен быть сильным морально.

Для меня этот период — ещё один шанс доказать и сказать игрокам, насколько мы в них верим. Нужно максимально сосредоточиться на следующем матче. Знаю, что эти футболисты способны добиваться результата и брать высокие места в таблице", — цитирует специалиста Goal.

«Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе три очка по итогам трёх туров.

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