Капитан «Чертаново» Дмитрий Редькович перешёл в «Торпедо»

Защитник «Чертаново» Дмитрий Редькович перешёл в «Торпедо». Контракт 22-летнего игрока с клубом рассчитан до 2024 года, сообщает пресс-служба «автозаводцев» в «Фейсбуке».
Защитник — воспитанник «Чертаново». В 2016 году Редькович перешёл в основной состав клуба. Во взрослой карьере Дмитрий в 98 матчах забил пять голов, отдал одну результативную передачу и получил 18 жёлтых и две красные карточки. В сезоне-2020/2021 провёл 12 матчей (выводил команду с капитанской повязкой) и не отметился результативными действиями. В трёх последних встречах «Чертаново» защитник оставался вне заявки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Редьковича в € 450 тыс.
В 15 турах Футбольной национальной лиги «Торпедо» набрало 28 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.
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