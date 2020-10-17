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Матч «Зенит» — «Сочи» пройдёт при закрытой крыше стадиона

Матч «Зенит» — «Сочи» пройдёт при закрытой крыше стадиона
Футбол / РПЛ 0

Сегодняшний матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Сочи» пройдёт при закрытой крыше стадиона, так как в Санкт-Петербурге установилась холодная погода.

«В Петербурге сегодня плюс 4, но сочинские болельщики сегодня будут в тепле — крыша на „Газпром Арене“ будет закрыта», — написала пресс-служба сочинского клуба в "Твиттере".

Начало матча «Зенит» — «Сочи» — в 14:00 московского времени. Встреча откроет программу 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

Петербургская команда является лидером в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 21 очко. Столько же у московского «Спартака», однако сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям. «Сочи» (19) — на четвёртом месте.

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