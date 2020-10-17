Полузащитник «Чертаново» Илья Камышев перешёл в «Химки» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба клуба из Чертаново.



«Хочу сказать спасибо всем ребятам за совместный труд. Большое спасибо болельщикам, которые всегда нас поддерживают, а во время неудачных матчей были преданы клубу и находили силы писать нам тёплые слова. Благодарю тренерский штаб во главе с Игорем Осинькиним, а потом и во главе с Денисом Первушиным – все наставники помогли мне прогрессировать и развиваться. Важно отметить и работу администраторов, докторов, массажистов и всех причастных к «Чертаново» – огромнейшее спасибо за любовь и заботу! Вернулся в родную команду прошлым летом, а за прошедший год чувствую, что прежде всего стал лучше как человек и личность, а также как футболист. Игра в «Чертаново» помогает расти во всех смыслах. Желаю всем чертановцам не сбавлять оборотов. Вы моя семья, друзья и дом. Обязательно буду следить и переживать за команду. Со всеми на связи, всех обнял. Вместе и до конца, мы одна семья», — цитирует Камышева пресс-служба.



Камышев — воспитанник «Чертаново». В сезоне-2020/2021 полузащитник провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями.

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