Гарет Бэйл может выйти на поле в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал, что нападающий команды Гарет Бэйл может выйти на поле в ближайшем матче с «Вест Хэмом», который пройдёт завтра, 18 октября.

«Вероятно, он сыграет в воскресенье, а если нет, то в четверг. Он очень-очень близок к выходу на поле.

Конечно, он хочет играть. Он хотел играть с того дня, как приехал, но это было невозможно. Не собираюсь говорить вам наверняка, будет он играть или нет. Он очень хорошо работает. При планировании последних сессий ему было уделено большое внимание. Его состояние хорошее", — цитирует Моуринью BBC.

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн. В прошлом сезоне 31-летний валлийский форвард в 16 матчах чемпионата Испании (12 — в основном составе) забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.