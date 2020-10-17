«Зенит» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Сегодня, 17 октября, состоится матч «Зенит» — «Сочи». Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Сочи».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду войдут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).
Петербургская команда является лидером чемпионата России, имея в активе 21 очко. Столько же очков у московского «Спартака», однако сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям. «Сочи» (19) — на четвёртом месте.
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