«Ростов» подпишет контракт с защитником сборной Норвегии Алеесами

Защитник сборной Норвегии Хайтам Алеесами в ближайшее время подпишет контракт с «Ростовом». 29-летний игрок пополнит ряды клуба на правах свободного агента. «Ростов» и Алеесами подпишут контракт до конца сезона-2020/2021, сообщает «РБ-Спорт». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
Норвежец марокканского происхождения занимает позициию левого защитника. В июле 2020 года футболист расторг контракт с «Амьеном», который по итогам прошлого недоигранного чемпионата Франции покинул элитный дивизион, поэтому является свободным агентом.
На счету Алеесами 31 матч и 2 забитых мяча в составе сборной Норвегии. На протяжении карьеры выступал в шведском «Гётеборге», итальянском «Палермо» и французском «Амьене». Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в € 1,2 млн.
- 17 октября 2020
-
12:01
-
12:00
-
11:53
-
11:44
-
11:38
-
11:30
-
11:30
-
11:27
-
11:15
-
11:14
-
11:00
-
10:42
-
10:27
-
10:27
-
10:16
-
10:14
-
09:59
-
09:52
-
09:41
-
09:30
-
09:26
-
09:22
-
09:12
-
08:49
-
07:54
-
07:23
-
06:57
-
06:47
-
06:23
-
05:59
-
05:41
-
05:28
-
04:15
-
04:03
-
03:22