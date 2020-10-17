«Ростов» подпишет контракт с защитником сборной Норвегии Алеесами

Защитник сборной Норвегии Хайтам Алеесами в ближайшее время подпишет контракт с «Ростовом». 29-летний игрок пополнит ряды клуба на правах свободного агента. «Ростов» и Алеесами подпишут контракт до конца сезона-2020/2021, сообщает «РБ-Спорт». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.



Норвежец марокканского происхождения занимает позициию левого защитника. В июле 2020 года футболист расторг контракт с «Амьеном», который по итогам прошлого недоигранного чемпионата Франции покинул элитный дивизион, поэтому является свободным агентом.



На счету Алеесами 31 матч и 2 забитых мяча в составе сборной Норвегии. На протяжении карьеры выступал в шведском «Гётеборге», итальянском «Палермо» и французском «Амьене». Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в € 1,2 млн.

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