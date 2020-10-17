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«Желаем Лёше стать звездой в Италии». «Локомотив» поздравил Миранчуков с 25-летием

«Желаем Лёше стать звездой в Италии». «Локомотив» поздравил Миранчуков с 25-летием
Футбол / РПЛ 0

«Локомотив» поздравил братьев Миранчуков с 25-летием. Полузащитник красно-зелёных Антон Миранчук и его брат хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук отмечают сегодня, 17 октября, день рождения.

«Поздравляем Лёшу и Антона с днём рождения! Желаем Антону забить сегодня «Уфе» и мощно выступить в Лиге чемпионов. Лёше – удачно дебютировать за «Аталанту» в сегодняшнем матче с «Наполи» и стать звездой чемпионата Италии», — написано в сообщении «железнодорожников».

Алексей перешёл в «Аталанту» в начале сентября этого года, сумма трансфера футболиста составила € 14,5 млн. 25-летний футболист сборной России является воспитанником «Локомотива». В московском клубе остался его брат-близнец. Антон привлекается к матчам за основной состав с 2013 года. В 2016-м уезжал в Эстонию, где защищал цвета «Левадии». С 2017 года вызывается в сборную России.

«Аталанта» поздравила Алексея Миранчука с днём рождения
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