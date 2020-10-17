Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» договорился об аренде Тугарева у «Локомотива»

«Ростов» договорился об аренде Тугарева у «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» договорился об аренде нападающего Романа Тугарева у «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщили источники знакомые с ситуацией. У «Ростова» будет право последующего выкупа игрока.

Ранее об интересе «Ростова» к Тугареву сообщал "РБ-Спорт".

Тугарев — воспитанник «железнодорожников». Нападающий был переведён в основной состав команды в 2019 году. Действующий контракт форварда с «Локомотивом» рассчитан до конца 2022 года.

Нападающий за основную команду «железнодорожников» в 13 матчах отдал одну результативную передачу. В этом сезоне Тугарев ни разу не вышел на поле в Российской Премьер-Лиге. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 450 тыс.

«Ростов» в 10 матчах набрал 17 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Тугарев: Николич — позитивный и хороший человек. Он всё разжёвывает игрокам
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020