«Спартак» выйдет на матч с «Химками» с траурными повязками в память о Василии Кулькове

Футболисты «Спартака» выйдут на поле на гостевой матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» с траурными повязками в память о бывшем игроке красно-белых Василии Кулькове.

Кульков боролся с раком пищевода. Его не стало 10 октября. Ушёл на 55-м году жизни. На протяжении карьеры выступал на позиции защитника и полузащитника. Выступал за «Спартак», «Бенфику», «Порту», «Миллуолл», «Зенит», «Крылья Советов» и «Алверку». Кульков — победитель чемпионата СССР 1989 года и чемпионата России 1997 года в составе «Спартака». Именитый футболист был похоронен рядом с могилой экс-спартаковца Фёдора Черенкова.

Матч «Химки» — «Спартак» пройдёт сегодня, 17 октября. Начало — в 19:00 мск. Красно-белые находятся на 2-м месте в таблице РПЛ, «Химки» — на 14-м.