Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» выйдет на матч с «Химками» с траурными повязками в память о Василии Кулькове

«Спартак» выйдет на матч с «Химками» с траурными повязками в память о Василии Кулькове
Футбол / РПЛ 0

Футболисты «Спартака» выйдут на поле на гостевой матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» с траурными повязками в память о бывшем игроке красно-белых Василии Кулькове.

Кульков боролся с раком пищевода. Его не стало 10 октября. Ушёл на 55-м году жизни. На протяжении карьеры выступал на позиции защитника и полузащитника. Выступал за «Спартак», «Бенфику», «Порту», «Миллуолл», «Зенит», «Крылья Советов» и «Алверку». Кульков — победитель чемпионата СССР 1989 года и чемпионата России 1997 года в составе «Спартака». Именитый футболист был похоронен рядом с могилой экс-спартаковца Фёдора Черенкова.

Матч «Химки» — «Спартак» пройдёт сегодня, 17 октября. Начало — в 19:00 мск. Красно-белые находятся на 2-м месте в таблице РПЛ, «Химки» — на 14-м.

Кульков был похоронен на Троекуровском кладбище рядом с могилой Черенкова
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020