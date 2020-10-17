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18-летний игрок ереванского «Локомотива» погиб на фронте в Нагорном Карабахе

18-летний игрок ереванского «Локомотива» погиб на фронте в Нагорном Карабахе
Футбол / Прочие турниры 0

18-летний полузащитник ереванского «Локомотива» Эрик Сарян погиб на фронте в Нагорном Карабахе.

«Грустные новости. Эрик Сарян героически погиб в ожесточённых боях на армяно-азербайджанской границе. Футбольный клуб «Локомотив» разделяет тяжёлое горе и выражает свою поддержку семье и близким Эрика Саряна. Мы победим», — написала пресс-служба.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" клуба.

27 сентября населённые пункты и воинские части в Карабахе подверглись артобстрелу с азербайджанской стороны. В Нагорном Карабахе заявили, что в тот день погибли как минимум десять военнослужащих и двое мирных жителей, ещё десятки ранены. В Баку рассказали о девяти раненых в результате армянских обстрелов. Было объявлено перемирие, однако вспышки конфликта возникают до сих пор.

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