18-летний игрок ереванского «Локомотива» погиб на фронте в Нагорном Карабахе

18-летний полузащитник ереванского «Локомотива» Эрик Сарян погиб на фронте в Нагорном Карабахе.

«Грустные новости. Эрик Сарян героически погиб в ожесточённых боях на армяно-азербайджанской границе. Футбольный клуб «Локомотив» разделяет тяжёлое горе и выражает свою поддержку семье и близким Эрика Саряна. Мы победим», — написала пресс-служба.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" клуба.

27 сентября населённые пункты и воинские части в Карабахе подверглись артобстрелу с азербайджанской стороны. В Нагорном Карабахе заявили, что в тот день погибли как минимум десять военнослужащих и двое мирных жителей, ещё десятки ранены. В Баку рассказали о девяти раненых в результате армянских обстрелов. Было объявлено перемирие, однако вспышки конфликта возникают до сих пор.