«Ростов» подписал контракт с защитником сборной Норвегии Алеесами

Защитник сборной Норвегии Хайтам Алеесами подписал контракт с «Ростовом». 29-летний игрок пополнил ряды клуба на правах свободного агента. «Ростов» и Алеесами подписали контракт до конца сезона-2020/2021 с возможностью продления, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

Норвежец марокканского происхождения занимает позициию левого защитника. В июле 2020 года футболист расторг контракт с «Амьеном», который по итогам прошлого недоигранного чемпионата Франции покинул элитный дивизион, поэтому является свободным агентом.



На счету Алеесами 31 матч и 2 забитых мяча в составе сборной Норвегии. На протяжении карьеры выступал в шведском «Гётеборге», итальянском «Палермо» и французском «Амьене». Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в € 1,2 млн.