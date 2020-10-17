Арендованный у «Зенита» форвард Воробьёв покинул «Химки», пробыв в клубе менее 2 месяцев

Нападающий «Зенита-2» Илья Воробьёв, который перешёл в «Химки» на правах аренды, покинул клуб, пробыв в команде менее двух месяцев, сообщает пресс-служба красно-чёрных в "Твиттере". Соглашение с футболистом было рассчитано до конца сезона-2020/2021.

Воробьёв — воспитанник «Зенита», а его молодёжная команда стала первым клубом Ильи во взрослом футболе. В сезоне-2019/2020 вышел на поле 15 раз и забил шесть мячей (все — с игры). В розыгрыше ПФЛ 21-летний форвард в трёх матчах забил два гола (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.



Сегодня, 17 октября, «Химки» проведут матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Клуб занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.