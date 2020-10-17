«Динамо» намекнуло на переход бывшего защитника «МЮ» Варелы

Пресс-служба московского «Динамо» выложила в «Твиттере» фотографию, посвящённую противостоянию с ЦСКА. На ней можно заметить намёки на переход защитника «Копенгагена» Гильермо Варелы. Открытые вкладки делают отсылки к игроку: мате — чай из Южной Америки, «Копенгаген» — клуб игрока, а татуировки есть на теле у Варелы.

«Чемпионат» сообщал, что, по арендному соглашению, всю заработную плату игроку будет выплачивать «Динамо».



В 2019 году Варела перешёл в «Копенгаген» из «Пеньяроля» за € 1,75 млн. За датский клуб в 53 матчах отдал четыре результативные передачи. Выступал за «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью».



В 2017 году защитник дебютировал за сборную Уругвая. В составе национальной команды провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Варелы в € 1,5 млн.