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«Динамо» намекнуло на переход бывшего защитника «МЮ» Варелы

«Динамо» намекнуло на переход бывшего защитника «МЮ» Варелы
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского «Динамо» выложила в «Твиттере» фотографию, посвящённую противостоянию с ЦСКА. На ней можно заметить намёки на переход защитника «Копенгагена» Гильермо Варелы. Открытые вкладки делают отсылки к игроку: мате — чай из Южной Америки, «Копенгаген» — клуб игрока, а татуировки есть на теле у Варелы.

«Чемпионат» сообщал, что, по арендному соглашению, всю заработную плату игроку будет выплачивать «Динамо».

В 2019 году Варела перешёл в «Копенгаген» из «Пеньяроля» за € 1,75 млн. За датский клуб в 53 матчах отдал четыре результативные передачи. Выступал за «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью».

В 2017 году защитник дебютировал за сборную Уругвая. В составе национальной команды провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Варелы в € 1,5 млн.

«Динамо» арендует бывшего защитника «МЮ» Варелу и будет полностью платить ему зарплату
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