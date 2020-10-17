«Краснодар» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 17 октября, состоится матч «Краснодар» — «Рубин». Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Рубин».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В бригаду войдут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).
«Краснодар» набрал 15 очков в 10 турах чемпионата России и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Рубин» имеет в активе также 15 очков, однако располагается строчкой выше.
В минувшем сезоне «Краснодар» занял третье место, «Рубин» — 10-е.
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