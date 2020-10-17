«Динамо» арендовало Гильермо Варелу

«Динамо» и «Копенгаген» договорились об аренде защитника Гильермо Варелы. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба московского клуба.



«Чемпионат» уже сообщал, что, по арендному соглашению, всю заработную плату игроку будет выплачивать клуб «Динамо».

В 2019 году Варела перешёл в «Копенгаген» из «Пеньяроля» за € 1,75 млн. За датский клуб в 53 матчах отдал четыре результативные передачи. Выступал за «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью».



В 2017 году защитник дебютировал за сборную Уругвая. В составе национальной команды провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Варелы в € 1,5 млн.