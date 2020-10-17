«Монако» объявил о переходе 19-летнего форварда в «Рубин»

19-летний нападающий «Монако» Кирилл Климов продолжит карьеру в казанском «Рубине», сообщает официальный сайт французского клуба.

Кирилл — сын бывшего форварда «Рубина» Валерия Климова, выступавшего за казанский клуб в 2002 году при тренере Курбане Бердыеве.

Климов-младший — выпускник академии московского «Локомотива». С лета 2018 года играл за «Локомотив-2». В январе 2019 года перешёл в дубль бельгийского клуба «Сёркль Брюгге». Контрольный пакет акций этого клуба принадлежит Дмитрию Рыболовлеву, который является владельцем «Монако». В конце августа прошлого года форвард перешёл во вторую команду «Монако».

«Рубин» набрал 15 очков в матчах 10 туров РПЛ. В минувшем сезоне «Рубин» финишировал на 10-м месте.