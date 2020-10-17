Оливье Тилл покинул «Уфу»

Полузащитник Оливье Тилл и «Уфа» расторгли трудовой контракт.
«По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с полузащитником Оливье Тиллом.
С 2018 года Оли провел 56 матчей в составе «Уфы», забил один гол и отдал пять голевых передач», — сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
7 октября «Уфа» объявила, что главный тренер Вадим Евсеев официально отправлен в отставку по обоюдному согласию сторон. 11 октября команду возглавил Рашид Рахимов.
В сезоне-2020/2021 полузащитник вышел на поле 10 раз, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В последних матчах 23-летний игрок перестал попадать в заявку основной команды и тренировался с резервистами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Тилла в € 1,5 млн.
- 17 октября 2020
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