Алексей Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч 4-го тура Серии А с «Наполи»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые попал в заявку команды, хавбек начнёт матч 4-го тура итальянской Серии А с «Наполи» в запасе.

Матч «Наполи» — «Аталанта» состоится сегодня, 17 октября, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Фото можно посмотреть в "твиттере" клуба из Бергамо.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Ассистенты — Маттео Пассери и Альберто Тегони. Резервный рефери — Фабрицио Паскуа.

«Аталанта» лидерует в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе максимально возможные девять очков в трёх турах. «Наполи» заработал пять очков и располагается на восьмом месте в таблице Серии А.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября этого года, сумма трансфера футболиста составила € 14,5 млн. 25-летний футболист сборной России является воспитанником «Локомотива».