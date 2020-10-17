Алексей Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч 4-го тура Серии А с «Наполи»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые попал в заявку команды, хавбек начнёт матч 4-го тура итальянской Серии А с «Наполи» в запасе.
Матч «Наполи» — «Аталанта» состоится сегодня, 17 октября, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
Фото можно посмотреть в "твиттере" клуба из Бергамо.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Ассистенты — Маттео Пассери и Альберто Тегони. Резервный рефери — Фабрицио Паскуа.
«Аталанта» лидерует в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе максимально возможные девять очков в трёх турах. «Наполи» заработал пять очков и располагается на восьмом месте в таблице Серии А.
Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября этого года, сумма трансфера футболиста составила € 14,5 млн. 25-летний футболист сборной России является воспитанником «Локомотива».
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