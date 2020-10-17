«Уфа» арендовала защитника «Динамо» Морозова

Защитник московского «Динамо» Григорий Морозов продолжит карьеру в «Уфе» на правах аренды, сообщает официальный «Твиттер» бело-голубых. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021.

Морозов является воспитанником академии Коноплёва. В минувшем сезоне он принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, на счету игрока один забитый мяч. За главную команду «Динамо» Григорий выступает с 2015 года. Провёл 119 игр, в которых забил 4 мяча. Контракт защитника с «Динамо» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 1,2 млн.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает 6-е место, в активе бело-голубых по итогам 10 туров 17 очков. «Уфа», набрав 6 очков, находятся на предпоследнем, 15-м месте.