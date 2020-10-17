«Уфа» арендовала защитника «Динамо» Морозова

Защитник московского «Динамо» Григорий Морозов продолжит карьеру в «Уфе» на правах аренды, сообщает официальный «Твиттер» бело-голубых. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Морозов является воспитанником академии Коноплёва. В минувшем сезоне он принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, на счету игрока один забитый мяч. За главную команду «Динамо» Григорий выступает с 2015 года. Провёл 119 игр, в которых забил 4 мяча. Контракт защитника с «Динамо» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 1,2 млн.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает 6-е место, в активе бело-голубых по итогам 10 туров 17 очков. «Уфа», набрав 6 очков, находятся на предпоследнем, 15-м месте.
- 17 октября 2020
-
15:14
-
15:06
-
15:04
-
15:01
-
14:52
-
14:20
-
14:19
-
14:18
-
14:06
-
13:50
-
13:46
-
13:37
-
13:23
-
13:20
-
13:07
-
13:04
-
13:00
-
12:57
-
12:44
-
12:42
-
12:01
-
12:00
-
11:53
-
11:44
-
11:38
-
11:30
-
11:30
-
11:27
-
11:15
-
11:14
-
11:00
-
10:42
-
10:27
-
10:27
-
10:16