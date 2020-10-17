«Краснодар» — «Рубин»: Ионов и Марков — в стартовом составе хозяев на матч 11-го тура РПЛ

Сегодня, 17 октября, состоится матч «Краснодар» — «Рубин». Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Рубин». Опубликованы составы команд.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Петров, Чернов, Сорокин, Ионов, Олссон, Кайо, Вильена, Кабелла, Марков.

Запасные: Синицын, Городов, Газинский, Рамирес, Уткин, Классон, Сулейманов, Берг.

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев, Макаров, Самошников, Абильдгор, Хван, Деспотович.

Запасные: Коновалов, Медведев, Зуев, Кварацхелия, Игнатьев, Косарев.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В бригаду войдут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).