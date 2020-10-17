«Зенит» победил «Сочи» и единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ

17 октября состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Сочи», который завершился победой хозяев со счётом 3:1. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.



На 16-й минуте матча Вячеслав Караваев первым успел на отскок и открыл счёт. На 24-й минуте «Зенит» расчертил в штрафной площади гостей комбинацию, которую завершил точным ударом Александр Ерохин. Во втором тайме «Сочи» удалось отыграть один мяч. Вышедший на замену Кирилл Заика на 57-й минуте распечатал ворота Михаила Кержакова. На 65-й минуте на поле вышел новичок «Зенита» Вендел. На 93-й минуте финальную точку поставил Дуглас Сантос.

«Зенит» набрал 24 очка и единолично возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (19) по-прежнему на четвёртом месте.