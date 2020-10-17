«Химки» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

Сегодня, 17 октября, состоится матч «Химки» — «Спартак». Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Химки» — «Спартак».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
«Спартак» набрал 21 очко в 10 турах чемпионата России и занимает второе место в турнирной таблице. «Химки» имеют в активе шесть очков и располагаются на 14-м месте в таблице РПЛ.
В минувшем сезоне «Спартак» занял седьмое место, «Химки» попали в РПЛ из ФНЛ. Подмосковная команда заняла 2-е место.
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