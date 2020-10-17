«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
Сегодня, 17 октября, состоится матч «Манчестер Сити» — «Арсенал». Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Этихад – Сити оф Манчестер» в Манчестере. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Арсенал».
Главный судья — Крис Кавана. Ассистенты — Сиан Мэсси, Константин Хатцидакис. Резервный судья — Энтони Тейлор.
В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «канониры» обыграли «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:1. «Арсенал», набрав девять очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» в последнем матче сыграл вничью с «Лидсом» (1:1). «Горожане» (4), проведя на один матч меньше, — на 10-м месте.
Кевин Де Брёйне пропустит матч с «Арсеналом»
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