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«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Платная трансляция
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22:00 Мск
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«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 17 октября, состоится матч «Манчестер Сити» — «Арсенал». Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Этихад – Сити оф Манчестер» в Манчестере. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Арсенал».

Главный судья — Крис Кавана. Ассистенты — Сиан Мэсси, Константин Хатцидакис. Резервный судья — Энтони Тейлор.

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «канониры» обыграли «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:1. «Арсенал», набрав девять очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» в последнем матче сыграл вничью с «Лидсом» (1:1). «Горожане» (4), проведя на один матч меньше, — на 10-м месте.

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