Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Химки» расторгли контракт с полузащитником Максимом Мартусевичем

«Химки» расторгли контракт с полузащитником Максимом Мартусевичем
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник Максим Мартусевич и «Химки» расторгли контракт по обоюдному решению сторон, сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

Хавбек подписал соглашение с «Химками» 21 февраля 2020 года.

Футболист играл в зарубежных чемпионатах. В августе 2015 года хавбек подписал контракт с сербским «Явором». Дебютировал в чемпионате Сербии 14 октября в матче с клубом «Младост», выйдя на замену на 68-й минуте.

В 2016 году вернулся в Россию и подписал контракт с пензенским «Зенитом», в составе которого провёл 12 матчей и забил 1 гол. В 2017 году перешёл в португальский клуб «Униан Лейрия». С января 2019-го играл в клубе «Визела». Вернувшись в Россию, в начале сентября 2019 года подписал контракт с ФК «Зоркий». Оттуда перешёл в «Химки».

Арендованный у «Зенита» форвард Воробьёв покинул «Химки», пробыв в клубе менее 2 месяцев
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020