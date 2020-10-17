«Химки» расторгли контракт с полузащитником Максимом Мартусевичем

Полузащитник Максим Мартусевич и «Химки» расторгли контракт по обоюдному решению сторон, сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

Хавбек подписал соглашение с «Химками» 21 февраля 2020 года.

Футболист играл в зарубежных чемпионатах. В августе 2015 года хавбек подписал контракт с сербским «Явором». Дебютировал в чемпионате Сербии 14 октября в матче с клубом «Младост», выйдя на замену на 68-й минуте.



В 2016 году вернулся в Россию и подписал контракт с пензенским «Зенитом», в составе которого провёл 12 матчей и забил 1 гол. В 2017 году перешёл в португальский клуб «Униан Лейрия». С января 2019-го играл в клубе «Визела». Вернувшись в Россию, в начале сентября 2019 года подписал контракт с ФК «Зоркий». Оттуда перешёл в «Химки».