Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Семак: «Зенит» абсолютно заслуженно победил «Сочи»

Семак: «Зенит» абсолютно заслуженно победил «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу с матче 11-го тура РПЛ с «Сочи» (3:1).

«Непростой матч, как и следовало ожидать. Сегодня нужно было решить две задачи — выиграть и дать возможность дифференцировать нагрузку, которую получали футболисты в последнее время. В принципе, это удалось выполнить. С точки зрения качества, хороший первый тайм, во втором по многим причинам стали играть менее активно, менее агрессивно.

Пропустили мяч, игра стала нервозной, но, в принципе, не так много ошибались. Кроме момента с пропущенным мячом сыграли нормально, учитывая все факторы, которые предшествовали матчу. Абсолютно заслуженная победа. Будем готовиться к следующему матчу", — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» победил «Сочи» и единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020