Семак: «Зенит» абсолютно заслуженно победил «Сочи»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу с матче 11-го тура РПЛ с «Сочи» (3:1).
«Непростой матч, как и следовало ожидать. Сегодня нужно было решить две задачи — выиграть и дать возможность дифференцировать нагрузку, которую получали футболисты в последнее время. В принципе, это удалось выполнить. С точки зрения качества, хороший первый тайм, во втором по многим причинам стали играть менее активно, менее агрессивно.
Пропустили мяч, игра стала нервозной, но, в принципе, не так много ошибались. Кроме момента с пропущенным мячом сыграли нормально, учитывая все факторы, которые предшествовали матчу. Абсолютно заслуженная победа. Будем готовиться к следующему матчу", — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
«Зенит» победил «Сочи» и единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ
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