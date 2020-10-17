Семак оценил дебют Вендела за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выход бразильского полузащитника Вендела на поле в матче 11-го тура РПЛ с «Сочи» (3:1).

«Ему сложно играть с листа, но не в том отношении, что ему не хватает интеллекта. Ему, как молодому игроку, смена чемпионата, страны и климата даются не так просто. В любом случае, мы знаем его потенциал. Ему нужно обжиться в команде, понять требования, мы должны его более детально изучить.

Вышел неплохо, по движению смотрелся тоже неплохо. Вместе с Оздоевым они действовали в опорной зоне, задача была, чтобы он почувствовал поле, чемпионат, игровой тонус, которого у него давно не было. Будем разбирать игру и смотреть, какие компоненты у него получились лучше или хуже. И у него, и у других», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На 16-й минуте матча Вячеслав Караваев первым успел на отскок и открыл счёт. На 24-й минуте «Зенит» расчертил в штрафной площади гостей комбинацию, которую завершил точным ударом Александр Ерохин. Во втором тайме «Сочи» удалось отыграть один мяч. Вышедший на замену Кирилл Заика на 57-й минуте распечатал ворота Михаила Кержакова. На 65-й минуте на поле вышел новичок «Зенита» Вендел. На 93-й минуте финальную точку поставил Дуглас Сантос.