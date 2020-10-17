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«Наполи» разгромил «Аталанту» благодаря дублю Лосано

«Наполи» разгромил «Аталанту» благодаря дублю Лосано
Футбол / Италия 0

В 4-м туре Серии А «Наполи» одержал победу в матче с «Аталантой». Встреча проходила на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась со счётом 4:1.

На 23-й минуте матча счёт открыл Ирвин Лосано, переправив мяч в ворота после прострела Ди Лоренцо. Спустя четыре минуты форвард «Наполи» оформил дубль. Лосано подхватил мяч возле штрафной, немного продвинулся вперёд, качнул защитника и пробил на исполнение в угол — голкипер не дотянулся. Затем Маттео Политано сделал счёт разгромным. Четвёртый гол «Наполи» в конце первого тайма забил Виктор Осимхен.

На 69-й минуте «Аталанта» отыграла один мяч. Ромеро совершил сольный проход по центру, собрал на себя всё внимание и сделал передачу в свободную зону — Сэм Ламмерс выскочил один на один и пробил в дальний угол.

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук, который был в запасе, на поле не вышел.

«Наполи», набрав 8 очков, поднялся на третье место в таблице Серии А. «Аталанта» (9) занимает второе место.

Италия - Серия А. 4-й тур
17 октября 2020, суббота. 16:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
4 : 1
Аталанта
Бергамо
1:0 Лосано – 23'   2:0 Лосано – 27'   3:0 Политано – 30'   4:0 Осимхен – 43'   4:1 Ламмерс – 69'
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