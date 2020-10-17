«Химки» — «Спартак»: Мозес — в запасе гостей на матч 11-го тура РПЛ

Стали известны составы «Химок» и московского «Спартака» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Химки» — «Спартак».
«Химки»: Лантратов, Гапон, Логашов, Идову, Данилкин, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Дядюн.
Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Засеев, Могилевец, Липовой, Куат, Конате, Долгов, Алиев.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Маслов, Гапонов, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Кокорин, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Голосов, Маркитесов, Оганесян, Мозес.
«Спартак» набрал 21 очко в 10 турах чемпионата России и занимает второе место в турнирной таблице. В активе «Химок» шесть очков. Команда — на 14-м месте в таблице РПЛ.
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