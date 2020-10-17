«Эвертон» — «Ливерпуль»: видеообзор матча АПЛ

17 октября состоялся матч 5-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась вничью — 2:2.



На 3-й минуте Садио Мане воспользовался шансом и открыл счёт.

На 6-й минуте вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд сбил Вирджила ван Дейка в штрафной, после чего защитник оказался на газоне. Судья Майкл Оливер решил, что игрок «Ливерпуля» находился в офсайде и назначил свободный удар. Вирджил ван Дейк пытался вернуться на поле, но на 11-й минуте был заменен. Вместо него вышел Джо Гомес.

На 19-й минуте Майкл Кин сравнял счёт.

Во втором тайме «Ливерпуль» вновь вышел вперёд. На 72-й минуте Мохамед Салах пробил Пикфорда.

На 81-й минуте Доминик Калверт-Льюин забил очередной гол, тем самым установив окончательный счёт.

На 90-й минуте Ришарлисон получил прямую красную карточку.

На 92-й минуте Джордан Хендерсон забил мяч, который был отменён после просмотра VAR.