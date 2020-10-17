«Локомотив» обыграл «Уфу», Зе Луиш отдал голевой пас в дебютном матче
В 11-м туре Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» одержал победу в матче с «Уфой». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась со счётом 1:0.
На 67-й минуте полузащитник москвичей Гжегож Крыховяк забил единственный мяч в матче. Голкипер «Уфы» Александр Беленов, получив мяч от защитника, ошибся под прессингом форварда «Локомотива» Зе Луиша и подарил ему мяч, тот сделал передачу на Крыховяка, и он спокойно отправил мяч практически в пустые ворота.
Зе Луиш проводил дебютный матч за «Локомотив». Форвард вышел на поле за две минуты до того, как забил гол, заменив Антонио Эдера.
«Локомотив», набрав 21 очко в 11 матчах, поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (6) — на 15-м месте.
- 17 октября 2020
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