«Локомотив» обыграл «Уфу», Зе Луиш отдал голевой пас в дебютном матче

В 11-м туре Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» одержал победу в матче с «Уфой». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

На 67-й минуте полузащитник москвичей Гжегож Крыховяк забил единственный мяч в матче. Голкипер «Уфы» Александр Беленов, получив мяч от защитника, ошибся под прессингом форварда «Локомотива» Зе Луиша и подарил ему мяч, тот сделал передачу на Крыховяка, и он спокойно отправил мяч практически в пустые ворота.

Зе Луиш проводил дебютный матч за «Локомотив». Форвард вышел на поле за две минуты до того, как забил гол, заменив Антонио Эдера.

«Локомотив», набрав 21 очко в 11 матчах, поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (6) — на 15-м месте.