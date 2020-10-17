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«Челси» упустил победу над «Саутгемптоном» в конце матча, Вернер оформил дубль

«Челси» упустил победу над «Саутгемптоном» в конце матча, Вернер оформил дубль
Футбол / Англия 0

В матче 5-го тура АПЛ «Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 3:3.

На 15-й минуте Тимо Вернер забил первый гол. Форвард пропустил мяч себе на ход, ворвался в штрафную, сместился в центр и пробил в угол ворот. На 28-й минуте немец оформил дубль. Жоржиньо в касание выполнил заброс к штрафной, Вернер оттеснил защитника, перекинул мяч через вратаря, а уже из вратарской головой добавил за линию ворот.

В конце первого тайма Дэнни Ингс отыграл один мяч. На 57-й минуте Че Адамс сравнял счёт. Курт Зума выполнил неудачный пас на своего вратаря, Кепа не сумел сыграть на перехвате, Адамс подхватил мяч и из вратарской пробил под перекладину. «Челси» вернул лидерство через две минуты. Пулишич в контратаке выполнил аккуратный пас в штрафную гостей, Вернер покатил мяч вдоль ворот, а Хаверц в касание замкнул передачу.

В добавленное время Вестергорд сравнял счёт.

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
17 октября 2020, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 3
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Вернер – 15'   2:0 Вернер – 28'   2:1 Ингс – 43'   2:2 Адамс – 57'   3:2 Хаверц – 59'   3:3 Вестергор – 90+2'
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