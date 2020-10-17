«Челси» упустил победу над «Саутгемптоном» в конце матча, Вернер оформил дубль

В матче 5-го тура АПЛ «Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 3:3.
На 15-й минуте Тимо Вернер забил первый гол. Форвард пропустил мяч себе на ход, ворвался в штрафную, сместился в центр и пробил в угол ворот. На 28-й минуте немец оформил дубль. Жоржиньо в касание выполнил заброс к штрафной, Вернер оттеснил защитника, перекинул мяч через вратаря, а уже из вратарской головой добавил за линию ворот.
В конце первого тайма Дэнни Ингс отыграл один мяч. На 57-й минуте Че Адамс сравнял счёт. Курт Зума выполнил неудачный пас на своего вратаря, Кепа не сумел сыграть на перехвате, Адамс подхватил мяч и из вратарской пробил под перекладину. «Челси» вернул лидерство через две минуты. Пулишич в контратаке выполнил аккуратный пас в штрафную гостей, Вернер покатил мяч вдоль ворот, а Хаверц в касание замкнул передачу.
В добавленное время Вестергорд сравнял счёт.
- 17 октября 2020
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