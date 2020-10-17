Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Суареса помог «Атлетико» обыграть «Сельту» в матче Примеры

Гол Суареса помог «Атлетико» обыграть «Сельту» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 6-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 6-й минуте встречи первый гол забил нападающий «Атлетико» Луис Суарес. Результативную передачу отдал защитник мадридской команды Мануэль Санчес. В концовке матча преимущество гостей упрочил хавбек Янник Карраско.

Мадридский «Атлетико» набрал 8 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (5) — на 13-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 4 матчах набравший 10 очков. В тройку лидеров входят «Гранада» (10) и «Бетис» (9). В следующем туре чемпионата Испании «Атлетико» 24 октября примет «Бетис», а «Сельта» на выезде 26 октября встретится с «Леванте».

Испания - Примера. 6-й тур
17 октября 2020, суббота. 17:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Суарес – 6'   0:2 Карраско – 90+5'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020