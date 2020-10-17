Гол Суареса помог «Атлетико» обыграть «Сельту» в матче Примеры

В матче 6-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



На 6-й минуте встречи первый гол забил нападающий «Атлетико» Луис Суарес. Результативную передачу отдал защитник мадридской команды Мануэль Санчес. В концовке матча преимущество гостей упрочил хавбек Янник Карраско.



Мадридский «Атлетико» набрал 8 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (5) — на 13-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 4 матчах набравший 10 очков. В тройку лидеров входят «Гранада» (10) и «Бетис» (9). В следующем туре чемпионата Испании «Атлетико» 24 октября примет «Бетис», а «Сельта» на выезде 26 октября встретится с «Леванте».