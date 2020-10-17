Зиньковский: хотел уйти, но в итоге решил остаться и помочь «Крыльям Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский сообщил, что остаётся в самарском клубе.
«Последние три месяца была нервозная обстановка. Хотел уйти, были предложения из РПЛ. Интересовались и из Европы, но там не было ничего интересного. В итоге решил остаться в Самаре, помочь клубу и доиграть, пока что до зимы, а дальше будем думать.
Сергей Корниленко и Игорь Осинькин принимали участие в переговорах, можно сказать, обрабатывали меня. Обсуждали эту тему практически каждый день. По телефону, на тренировке или где-то рядом с базой постоянно общались, пытались придумать, как поступить. С агентом тоже много разговаривал. В итоге все вместе пришли к решению, что пока остаюсь в «Крыльях», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым.
На Зиньковского претендовали «Химки», «Сочи», «Динамо». Ближе всего игрок был к переходу в «Краснодар».
24-летний Зиньковский в 13 матчах Футбольной национальной лиги стал автором пяти забитых мячей.
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