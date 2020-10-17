«Алания» отыгралась с 1:4, забив «Шиннику» три гола в конце матча

В матче 16-го тура Футбольной национальной лиги «Шинник» сыграл вничью с «Аланией». Встреча проходила на стадионе «Спартак» во Владикавказе и завершилась со счётом 4:4.

Нападающий «Шинника» Эльдар Низамутдинов открыл счёт на 9-й минуте. Никита Маляров увеличил преимущество ярославской команды, а Альбек Гонгапшев довёл счёт до разгромного. На 30-й минуте Батраз Гурциев отыграл один мяч «Алании», реализовав пенальти. На 49-й минуте Низамутдинов оформил дубль.

Гурциев забил второй гол «Алании» на 77-й минуте. Давид Кобесов сократил разрыв счёте до минимума, забив 11-й метровый на 88-й минуте. Спустя две минуты Бутта Магомедов сравнял счёт.

«Алания», набрав 28 очков, занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ. «Шинник» (10) — на 21-м месте.