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«Алания» отыгралась с 1:4, забив «Шиннику» три гола в конце матча

«Алания» отыгралась с 1:4, забив «Шиннику» три гола в конце матча
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 16-го тура Футбольной национальной лиги «Шинник» сыграл вничью с «Аланией». Встреча проходила на стадионе «Спартак» во Владикавказе и завершилась со счётом 4:4.

Нападающий «Шинника» Эльдар Низамутдинов открыл счёт на 9-й минуте. Никита Маляров увеличил преимущество ярославской команды, а Альбек Гонгапшев довёл счёт до разгромного. На 30-й минуте Батраз Гурциев отыграл один мяч «Алании», реализовав пенальти. На 49-й минуте Низамутдинов оформил дубль.

Гурциев забил второй гол «Алании» на 77-й минуте. Давид Кобесов сократил разрыв счёте до минимума, забив 11-й метровый на 88-й минуте. Спустя две минуты Бутта Магомедов сравнял счёт.

«Алания», набрав 28 очков, занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ. «Шинник» (10) — на 21-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 16-й тур
17 октября 2020, суббота. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
4 : 4
Шинник
Ярославль
0:1 Низамутдинов – 9'   0:2 Маляров – 24'   0:3 Гонгапшев – 30'   1:3 Гурциев – 35' (пен)   1:4 Низамутдинов – 49' (пен)   2:4 Гурциев – 77'   3:4 Кобесов – 88' (пен)   4:4 Магомедов – 90'
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