«Алания» отыгралась с 1:4, забив «Шиннику» три гола в конце матча
В матче 16-го тура Футбольной национальной лиги «Шинник» сыграл вничью с «Аланией». Встреча проходила на стадионе «Спартак» во Владикавказе и завершилась со счётом 4:4.
Нападающий «Шинника» Эльдар Низамутдинов открыл счёт на 9-й минуте. Никита Маляров увеличил преимущество ярославской команды, а Альбек Гонгапшев довёл счёт до разгромного. На 30-й минуте Батраз Гурциев отыграл один мяч «Алании», реализовав пенальти. На 49-й минуте Низамутдинов оформил дубль.
Гурциев забил второй гол «Алании» на 77-й минуте. Давид Кобесов сократил разрыв счёте до минимума, забив 11-й метровый на 88-й минуте. Спустя две минуты Бутта Магомедов сравнял счёт.
«Алания», набрав 28 очков, занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ. «Шинник» (10) — на 21-м месте.
- 17 октября 2020
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