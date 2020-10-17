Бакаев пропускает матч «Спартака» с «Химками» из-за ротавируса

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев не попал в заявку на матч с «Химками» из-за коронавирусной инфекции.

«Сегодняшний матч РПЛ с «Химками» пропускают несколько игроков «Спартака». У защитника Самуэля Жиго после возвращения в расположение команды диагностировано мышечное повреждение. Ожидается, что француз вернется в строй к следующему туру.



Наш капитан Георгий Джикия сдал уже два отрицательных теста на коронавирус, но по рекомендации Роспотребнадзора будет находиться на самоизоляции до 20 октября.



У хавбека Остона Урунова воспаление приводящей мышцы. Восстановление узбекского футболиста займет около десяти дней. Ещё один игрок полузащиты, Зелимхан Бакаев, изолирован от команды из-за ротавирусной инфекции», — сообщает пресс-служба московского клуба.