Мусаев — о матче с «Рубином»: из-за паузы на сборные пришлось бросить в бой новичков

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата России с «Рубином» (3:1).

«Из-за паузы на сборные не могли сразу задействовать ряд футболистов, так как накопилась усталость и у Берга, и у Классона. У Мартыновича также определённые проблемы, Газинский вернулся из сборной с недомоганием. Сегодня пришлось бросить в бой новичков. Понимали, трудно будет показать яркий футбол. Это связано не только с кадровой обстановкой в команде, но и с тем, что сегодня мы играли с серьёзным соперником. Знали, у нас есть ресурс в виде сильных игроков, которые могли выйти на замену и помочь команде. Всё это вкупе принесло нам три очка.



Замена Маркова? Он ещё не готов. Четыре дня назад играл за «Краснодар-2» и выдержал только 15 минут в высоком темпе. Он находился в тренировочном процессе с «Динамо-2», но не выходил на поле. Сегодня выдержал 45 минут. Думал, замену придётся делать уже на 25-й минуте. Сегодня он молодец, это его максимум на данный момент.



Легко внести в заявку молодого футболиста, когда сейчас в заявке может быть 23 игрока. Какой смысл дёргать молодых ребят? Здесь они будут выходить на поле на 10 минут, при этом не будут играть за «Краснодар-2». Конечно, мог сегодня оставить на скамейке Сперцяна и ещё ряд футболистов, но не видим в этом смысла. Дети не играют ни там, ни здесь, просто теряют кондиции. Сейчас они должны проявлять себя в матчах за «Краснодар-2». Следим за ними, они обязательно будут в составе основной команды, просто для этого нужно время», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.