«Челси» — «Саутгемптон»: видеообзор матча АПЛ

В матче 5-го тура АПЛ «Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 3:3.



На 15-й минуте Тимо Вернер забил первый гол. Форвард пропустил мяч себе на ход, ворвался в штрафную, сместился в центр и пробил в угол ворот.

На 28-й минуте немец оформил дубль. Жоржиньо в касание выполнил заброс к штрафной, Вернер оттеснил защитника, перекинул мяч через вратаря, а уже из вратарской головой добавил за линию ворот.

В конце первого тайма Дэнни Ингс отыграл один мяч.

На 57-й минуте Че Адамс сравнял счёт. Курт Зума выполнил неудачный пас на своего вратаря, Кепа не сумел сыграть на перехвате, Адамс подхватил мяч и из вратарской пробил под перекладину.

«Челси» вернул лидерство через две минуты. Пулишич в контратаке выполнил аккуратный пас в штрафную гостей, Вернер покатил мяч вдоль ворот, а Хаверц в касание замкнул передачу.

В добавленное время Вестергорд сравнял счёт.