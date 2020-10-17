«Локомотив» объявил о переходе Тугарева в «Ростов» на правах аренды

«Локомотив» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Романа Тугарева в «Ростов» на правах аренды. Арендное соглашение форварда рассчитано до конца сезона-2020/2021.
«Желаем Роме удачи в новой команде!» — говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».
«Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» и «Ростов» согласовали аренду Тугарева.
Тугарев — воспитанник «железнодорожников». Нападающий был переведён в основной состав команды в 2019 году. Действующий контракт форварда с «Локомотивом» рассчитан до конца 2022 года. За основную команду «железнодорожников» в 13 матчах отдал одну результативную передачу. В этом сезоне ни разу не вышел на поле в матчах РПЛ. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 450 тыс.
- 17 октября 2020
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