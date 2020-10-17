Виктор Мозес дебютировал за «Спартак» в матче с «Химками»

Полузащитник Виктор Мозес дебютировал за «Спартак», выйдя на замену в матче с «Химками».

На 55-й минуте встречи Мозес заменил Наиля Умярова.

Мозес перешёл в «Спартак» из «Челси» на правах аренды. В минувшем сезоне защищал цвета миланского «Интера» на правах аренды. Принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В сборную Нигерии вызывался с 2012 по 2018 год.

Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. Счёт — 0:1, идёт второй тайм. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду входят ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



«Спартак» набрал 21 очко в 10 турах чемпионата России и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (6) — на 14-м месте.