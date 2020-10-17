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Бэйл единственным в «Реале» отказался пойти на понижение зарплаты в прошлом сезоне

Бэйл единственным в «Реале» отказался пойти на понижение зарплаты в прошлом сезоне
Футбол / Испания 0

Стало известно о конфликте, который произошёл у нападающего Гарета Бэйла с руководством «Реала», сообщает Cadena Ser.

По информации источника, валлийский футболист был единственным в мадридской команде, кто отказался пойти на понижение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Напомним, остальные футболисты согласились пойти на сокращение на 10%.

Напомним, в сентябре Бэйл перешёл из «Реала» в «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн. В прошлом сезоне 31-летний валлийский форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании (12 — в основном составе), в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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