Судья Федотов: в первом тайме были основания для назначения пенальти в ворота «Химок»
Футбольный арбитр Игорь Федотов разобрал спорный эпизод в первом тайме матча 11-го тура РПЛ «Химки» — «Спартак».
«Чтобы назначить штрафной удар, задержка должна быть длительной. Если бы такой момент был в центре, Левников назначил бы штрафной. Да и если бы он назначил 11-метровый удар, то VAR в это не вмешался бы. Момент 50 на 50. Прихват короткий есть, но мяч у Понсе не под контролем, к мячу он не идёт. Основания для назначения пенальти в ворота «Химок» за задержку Понсе были, но могу поддержать решение арбитра. Нельзя сказать, что он ошибся, это рабочий момент. Главное, чтобы такая трактовка была у всех судей в дальнейшем», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 17 октября 2020
-
21:23
-
21:23
-
21:22
-
21:18
-
21:14
-
20:57
-
20:52
-
20:50
-
20:38
-
20:33
-
20:32
-
20:24
-
20:14
-
20:11
-
20:04
-
19:54
-
19:48
-
19:41
-
19:34
-
19:28
-
19:13
-
19:12
-
19:06
-
19:01
-
18:56
-
18:55
-
18:54
-
18:49
-
18:46
-
18:44
-
18:26
-
18:25
-
18:22
-
18:04
-
17:56
Партнерский контент