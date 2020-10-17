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Судья Федотов: в первом тайме были основания для назначения пенальти в ворота «Химок»

Судья Федотов: в первом тайме были основания для назначения пенальти в ворота «Химок»
Футбол / РПЛ 0

Футбольный арбитр Игорь Федотов разобрал спорный эпизод в первом тайме матча 11-го тура РПЛ «Химки» — «Спартак».

«Чтобы назначить штрафной удар, задержка должна быть длительной. Если бы такой момент был в центре, Левников назначил бы штрафной. Да и если бы он назначил 11-метровый удар, то VAR в это не вмешался бы. Момент 50 на 50. Прихват короткий есть, но мяч у Понсе не под контролем, к мячу он не идёт. Основания для назначения пенальти в ворота «Химок» за задержку Понсе были, но могу поддержать решение арбитра. Нельзя сказать, что он ошибся, это рабочий момент. Главное, чтобы такая трактовка была у всех судей в дальнейшем», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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