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Зе Луиш: хотел сам пробить по воротам «Уфы», но важнее всего было одержать победу

Зе Луиш: хотел сам пробить по воротам «Уфы», но важнее всего было одержать победу
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш прокомментировал дебют за «железнодорожников» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:0).

«Чувствую себя хорошо. Я здесь для того, чтобы помогать „Локомотиву“. Здорово, что смог выйти на поле и помочь команде. Важно, что мы выиграли. Это главное.

Конечно, в том опасном моменте хотел развернуться и пробить по воротам, но, когда увидел партнёра по команде, отдал ему пас. Важнее всего было одержать победу», — сказал Зе Луиш в интервью клубной пресс-службе «Локомотива».

Напомним, Зе Луиш перешёл в «Локомотив» из «Порту» 6 октября. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан на три года. В «Порту» Зе Луиш перешёл летом 2019 года из московского «Спартака».

Николич прокомментировал дебют Зе Луиша за «Локомотив»
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