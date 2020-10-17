«Спартак» одержал волевую победу над «Химками»

В 11-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу в матче с «Химками». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

«Химки» открыли счёт на 48-й минуте усилиями Резиуана Мирзова, арендованного у «Спартака». Полузащитник Виктор Мозес в дебютном матче за «Спартак» на 55-й минуте встречи заменил Наиля Умярова. Спустя три минуты Александр Кокорин забил свой первый гол за «Спартак», реализовав пенальти.

Эсекьель Понсе вывел спартаковцев вперёд на 63-й минуте. Затем Джордан Ларссон увеличил преимущество красно-белых. Один мяч отыграл защитник «Химок» Брайан Идову на 84-й минуте.

«Спартак» набрал 24 очка в 10 турах чемпионата России и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (6) — на 14-м месте.