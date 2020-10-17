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«Спартак» одержал волевую победу над «Химками»

«Спартак» одержал волевую победу над «Химками»
Футбол / РПЛ 0

В 11-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу в матче с «Химками». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

«Химки» открыли счёт на 48-й минуте усилиями Резиуана Мирзова, арендованного у «Спартака». Полузащитник Виктор Мозес в дебютном матче за «Спартак» на 55-й минуте встречи заменил Наиля Умярова. Спустя три минуты Александр Кокорин забил свой первый гол за «Спартак», реализовав пенальти.

Эсекьель Понсе вывел спартаковцев вперёд на 63-й минуте. Затем Джордан Ларссон увеличил преимущество красно-белых. Один мяч отыграл защитник «Химок» Брайан Идову на 84-й минуте.

«Спартак» набрал 24 очка в 10 турах чемпионата России и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (6) — на 14-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
17 октября 2020, суббота. 19:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Мирзов – 48'   1:1 Кокорин – 58' (пен)   1:2 Понсе – 63'   1:3 Ларссон – 77'   2:3 Идову – 85'
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