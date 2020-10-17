«Спартак» одержал волевую победу над «Химками»

В 11-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу в матче с «Химками». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
«Химки» открыли счёт на 48-й минуте усилиями Резиуана Мирзова, арендованного у «Спартака». Полузащитник Виктор Мозес в дебютном матче за «Спартак» на 55-й минуте встречи заменил Наиля Умярова. Спустя три минуты Александр Кокорин забил свой первый гол за «Спартак», реализовав пенальти.
Эсекьель Понсе вывел спартаковцев вперёд на 63-й минуте. Затем Джордан Ларссон увеличил преимущество красно-белых. Один мяч отыграл защитник «Химок» Брайан Идову на 84-й минуте.
«Спартак» набрал 24 очка в 10 турах чемпионата России и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (6) — на 14-м месте.
- 17 октября 2020
-
21:23
-
21:23
-
21:22
-
21:18
-
21:14
-
20:57
-
20:52
-
20:50
-
20:38
-
20:33
-
20:32
-
20:24
-
20:14
-
20:11
-
20:04
-
19:54
-
19:48
-
19:41
-
19:34
-
19:28
-
19:13
-
19:12
-
19:06
-
19:01
-
18:56
-
18:55
-
18:54
-
18:49
-
18:46
-
18:44
-
18:26
-
18:25
-
18:22
-
18:04
-
17:56