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Гол Стерлинга принёс «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»

Гол Стерлинга принёс «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» одержал победу в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом». Встреча проходила на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 23-й минуте встречи забил форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. Форвард Серхио Агуэро по центру приблизился к чужой штрафной и отпасовал на левый край чужой штрафной, откуда пробил в касание Филип Фоден. Берндт Лено парировал мяч перед собой, и первым на добивание успел Стерлинг.

«Манчестер Сити» набрал 7 очков в четырёх матчах и поднялся на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. «Арсенал» (9) — на пятом месте. Лидером соревнований является «Эвертон» (13).

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
17 октября 2020, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Стерлинг – 23'
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