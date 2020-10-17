Гол Стерлинга принёс «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
«Манчестер Сити» одержал победу в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом». Встреча проходила на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 23-й минуте встречи забил форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. Форвард Серхио Агуэро по центру приблизился к чужой штрафной и отпасовал на левый край чужой штрафной, откуда пробил в касание Филип Фоден. Берндт Лено парировал мяч перед собой, и первым на добивание успел Стерлинг.
«Манчестер Сити» набрал 7 очков в четырёх матчах и поднялся на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. «Арсенал» (9) — на пятом месте. Лидером соревнований является «Эвертон» (13).
- 17 октября 2020
-
22:48
-
22:43
-
22:23
-
22:17
-
22:06
-
22:03
-
21:55
-
21:51
-
21:37
-
21:35
-
21:34
-
21:30
-
21:25
-
21:23
-
21:23
-
21:22
-
21:18
-
21:14
-
20:57
-
20:52
-
20:50
-
20:38
-
20:33
-
20:32
-
20:24
-
20:14
-
20:11
-
20:04
-
19:54
-
19:48
-
19:41
-
19:34
-
19:28
-
19:13
-
19:12
Партнерский контент