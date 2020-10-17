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Смолов разделся на поле, Миранчук отметил ДР, Зе Луиш обхитрил Беленова. Фото матча

«Локомотив» — «Уфа» — 1:1
Смолов разделся на поле, Миранчук отметил ДР, Зе Луиш обхитрил Беленова. Фото матча
Футбол / РПЛ 0

17 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в 11-м туре Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» одержал победу в матче с «Уфой». Встреча завершилась со счётом 1:0.

На 67-й минуте полузащитник москвичей Гжегож Крыховяк забил единственный мяч в матче. Голкипер «Уфы» Александр Беленов, получив мяч от защитника, ошибся под прессингом форварда «Локомотива» Зе Луиша и подарил ему мяч, тот сделал передачу на Крыховяка, и он спокойно отправил мяч практически в пустые ворота.

Зе Луиш проводил дебютный матч за «Локомотив». Форвард вышел на поле за две минуты до того, как забил гол, заменив Антонио Эдера.

«Локомотив», набрав 21 очко в 11 матчах, поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (6) — на 15-м месте.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Уфа» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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