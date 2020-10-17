«Бавария» разгромила «Арминию», Левандовски и Мюллер оформили дубли

В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги «Арминия» принимала «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Шюко-Арена» в Билефельде и завершилась победой гостей со счётом 4:1.



На 8-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Томас Мюллер. На 25-й минуте преимущество гостей упрочил форвард мюнхенцев Роберт Левандовски. В компенсированное время первого тайма Левандовски оформил дубль и довёл счёт до разгромного. На 51-й минуте Мюллер оформил дубль. Через 7 минут полузащитник «Арминии» Рицу Доан сократил отставание в счёте. На 76-й минуте полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо получил красную карточку и был вынужден покинуть поле.



«Бавария» набрала 9 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Арминия» (4) — на 13-м месте. Лидером соревнований является набравший в 4 матчах 10 очков «РБ Лейпциг».