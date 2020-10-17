Ван Дейк из-за разрыва «крестов» может пропустить остаток сезона

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может пропустить остаток сезона. Футболист мерсисайдцев получил разрыв передней передней крестообразной связки во время матча с «Эвертоном» (2:2), сообщает Daily Mail со ссылкой на beIn Sports.
На 6-й минуте матча вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд сбил Вирджила ван Дейка в штрафной, после чего защитник оказался на газоне. Судья Майкл Оливер решил, что игрок «Ливерпуля» находился в офсайде, и назначил свободный удар. Ван Дейк пытался вернуться на поле, но на 11-й минуте был заменён, вместо него вышел Джо Гомес.
17 октября состоялся матч 5-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ливерпуль», который завершился со счётом 2:2. Встреча прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
«Эвертон» набрал 13 очков и сохранил лидерство в английской Премьер-лиге. Ливерпуль (10) переместился на второе место.
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