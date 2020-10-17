«Реал» проиграл «Кадису» в домашнем матче Примеры

В матче 6-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Кадис». Встреча прошла на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



На 16-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «Кадиса» Энтони Лосано, результативную передачу отдал форвард гостей Альваро Негредо. Таким образом, «Кадис» продлил беспроигрышную серию в испанской Примере до трёх матчей.



«Кадис» набрал 10 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Мадридский «Реал» (10) — на 1-м месте. В тройку лидером входит «Гранада» (10). В следующем туре чемпионата Испании «Реал» 24 октября на выезде сыграет с «Барселоной», а «Кадис» 25 ноября примет «Вильярреал».